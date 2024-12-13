GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (13 Aralık 2024)

Döviz kurları, 13 Aralık 2024 Cuma günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak hareketlilik göstermeye devam ediyor. ABD Doları ve Euro başta olmak üzere döviz fiyatlarını öğrenmek isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar, piyasaları yakından izliyor.

Güncel döviz kurları (13 Aralık 2024)

* Dolar

Alış: 34,9429 TL | Satış: 34,9648 TL

* Euro

Alış: 36,5620 TL | Satış: 36,5929 TL

Uzmanlardan uyarı

Piyasa uzmanları, döviz kurlarındaki dalgalanmaların küresel ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve jeopolitik gelişmeler gibi birçok faktörden etkilendiğini belirtiyor. Bu nedenle yatırımcıların güncel verileri düzenli olarak takip etmeleri ve ani fiyat değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Piyasaların ilerleyen süreçte daha da hareketlenmesi beklenirken, döviz fiyatlarının yıl sonuna doğru nasıl bir seyir izleyeceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.