GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (14 Aralık 2024)

Döviz kurları, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü yatırımcıların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. ABD Doları ve Euro başta olmak üzere döviz piyasalarındaki hareketlilik, iç ve dış ekonomik gelişmelerin etkisiyle sürüyor.

Güncel döviz kurları şu şekilde:

Dolar/TL: Alış 34,9194 TL | Satış 34,9739 TL

Euro/TL: Alış 36,7004 TL | Satış 36,7420 TL

Piyasa uzmanları, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerden etkilendiğini belirtiyor. Özellikle enflasyon verileri ve faiz kararlarına ilişkin beklentiler, döviz kurlarında sert hareketlere neden olabiliyor.

Yıl sonuna doğru piyasalardaki hareketliliğin artacağı öngörülürken, yatırımcıların piyasa verilerini yakından takip etmeleri ve anlık değişimlere karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Döviz fiyatlarının gelecekteki seyri ise ekonomik veriler ve politik gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.