GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (16 Kasım 2024)

16 Kasım 2024 Cumartesi günü, döviz kurları Türkiye’de birçok kesim tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun güncel kurları, başta yatırımcılar olmak üzere, ithalat-ihracat yapan firmalar ve tasarruf sahipleri için kritik öneme sahip.

Özellikle enflasyon ortamında dövizdeki dalgalanmalar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Yatırım kararlarını güncel kur bilgilerine göre şekillendiren vatandaşlar, cep telefonları ve bilgisayarlarından güncel kurları sorguluyor.

Dolar ve Euro, Türkiye ekonomisinde sadece ticaret hacmini değil, aynı zamanda birçok ürün ve hizmetin fiyatını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, dövizdeki anlık değişimler büyük bir önem taşıyor.

16 Kasım Cumartesi saat 07.19 itibarıyla güncel dolar ve Euro kuru şöyle:

Dolar

Alış: 34,3007

Satış: 34,3519

Euro

Alış: 37,1841

Satış: 37,2740