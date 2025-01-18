GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (18 Ocak 2025)

Dolar kuru, Türkiye'de birçok ürün ve hizmetin fiyatında önemli bir belirleyici olmayı sürdürüyor. Bu nedenle hem yatırımcılar hem iş insanları hem de vatandaşlar döviz kurlarını yakından takip ediyor. 18 Ocak 2025 itibarıyla dolar ve euro kurlarındaki güncel seviyeler merak ediliyor.

18 Ocak 2025 güncel Euro ve dolar fiyatları

Dolar/TL: Alış 35,4118 TL | Satış 35,5594 TL

Euro/TL: Alış 36,3931 TL | Satış 36,5618 TL

TCMB'nin 2025 yılı dolar tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıkladığı 2025 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi, yıl sonu dolar kuru beklentisini gözler önüne serdi. Ankete göre, reel sektör ve finans temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının beklentisi:

2025 yıl sonu dolar kuru tahmini: 43,03 TL

12 ay sonrası döviz kuru tahmini: 43,81 TL

Bu tahminler, dövizde uzun vadeli yön arayışını anlamak açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.