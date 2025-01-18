GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (18 Ocak 2025)
Tüketicisinden üreticisine tüm vatandaşlar için kritik öneme sahip döviz kurları 18 Ocak tarihinde de dalgalı seyrini sürdürüyor. Dolar üzerinde yukarı yönlü bir ivmelenme bulunurken Euro düşüş eğiliminde. Peki 18 Ocak 2025 güncel dolar ve euro kurları ne? 1 dolar kaç lira? 1 Euro kaç TL? İşte detaylar...
Dolar kuru, Türkiye'de birçok ürün ve hizmetin fiyatında önemli bir belirleyici olmayı sürdürüyor. Bu nedenle hem yatırımcılar hem iş insanları hem de vatandaşlar döviz kurlarını yakından takip ediyor. 18 Ocak 2025 itibarıyla dolar ve euro kurlarındaki güncel seviyeler merak ediliyor.
18 Ocak 2025 güncel Euro ve dolar fiyatları
Dolar/TL: Alış 35,4118 TL | Satış 35,5594 TL
Euro/TL: Alış 36,3931 TL | Satış 36,5618 TL
TCMB'nin 2025 yılı dolar tahminleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıkladığı 2025 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi, yıl sonu dolar kuru beklentisini gözler önüne serdi. Ankete göre, reel sektör ve finans temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının beklentisi:
2025 yıl sonu dolar kuru tahmini: 43,03 TL
12 ay sonrası döviz kuru tahmini: 43,81 TL
Bu tahminler, dövizde uzun vadeli yön arayışını anlamak açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.