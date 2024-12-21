GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (21 Aralık 2024)

21 Aralık 2024 Cumartesi günü döviz kurlarında yaşanan güncel hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD Doları ve Euro başta olmak üzere döviz piyasalarında iç ve dış ekonomik faktörlerin etkisi hissedilmeye devam ediyor.

21 Aralık 2024 Cumartesi güncel döviz kurları

Dolar/TL: Alış 34,9194 TL | Satış 34,9739 TL

Euro/TL: Alış 36,7004 TL | Satış 36,7420 TL

Ekonomistlere göre döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik verilerden etkileniyor. Özellikle enflasyon verileri ve faiz kararlarına dair öngörüler, döviz kurlarında sert hareketlere yol açabiliyor.

Analistler, yıl sonuna yaklaşılırken döviz piyasalarındaki volatilitenin artabileceğini belirtiyor. Bu süreçte yatırımcıların piyasa verilerini yakından takip etmeleri ve risk yönetimi stratejileri geliştirmeleri öneriliyor.