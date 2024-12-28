GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (28 Aralık 2024)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sürpriz bir şekilde 250 baz puan düşürerek yüzde 50 seviyesinden yüzde 47,5'e çekti. Ekonomistlerin 150 baz puanlık beklentisinin üzerinde gerçekleşen bu karar, döviz piyasalarında hafif bir hareketlilik ile karşılandı.

Dolar/TL kuru: Güncel durum

Faiz indirimi kararından önce 35,15 TL seviyelerinde işlem gören dolar/TL kuru, perşembe günü kararın ardından hafif bir yükseliş kaydederek 35,26 TL seviyesine ulaşmıştı. 28 Aralık sabahı güncel Dolar/TL ve Euro/TL kuru ise şöyle:

* Dolar: Alış 35,1368 TL / Satış 35,1761 TL

* Euro: Alış 36,5946 TL / Satış 36,7640 TL

Faiz kararının döviz piyasalarına etkisi

Kısa vadede yatay bir seyir beklentisini dile getiren uzmanlar, faiz indiriminin etkilerinin uzun vadede daha belirgin şekilde hissedileceğini ve özellikle döviz talebinde artışın TL’de değer kaybına neden olabileceğini ifade ediyor.