GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (30 Kasım 2024)

30 Kasım 2024 Cumartesi günü, döviz kurları Türkiye’de birçok kesim tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun güncel kurları, başta yatırımcılar olmak üzere, ithalat-ihracat yapan firmalar ve tasarruf sahipleri için kritik öneme sahip. Yatırım kararlarını güncel kur bilgilerine göre şekillendiren vatandaşlar, cep telefonları ve bilgisayarlarından güncel kurları sorguluyor.

Özellikle son günlerde yaşanan sahte Dolar ve Euro olayları nedeniyle döviz kurları vatandaşlın yakın takibinde. İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların araştırılması için soruşturma başlatmış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) konuya ilişkin yayımladıkları açıklamada sahte dolar ve euro için harekete geçildiğini bildirmişti.

Dolar ve Euro, Türkiye ekonomisinde sadece ticaret hacmini değil, aynı zamanda birçok ürün ve hizmetin fiyatını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, dövizdeki anlık değişimler büyük bir önem taşıyor.

23 Kasım Cumartesi güncel dolar ve Euro kuru şöyle:

Dolar

* Alış: 34,6806

* Satış: 34,7004

Euro

* Alış: 36,7281

* Satış: 36,7726