GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (4 Ocak 2025)

Döviz piyasaları, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü hareketli bir görünüm sergiliyor. ABD Doları ve Euro başta olmak üzere, döviz kurlarındaki anlık değişimler yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler, piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor.

Dolar ve Euro’da güncel fiyatlar (4 Ocak 2025)

Güncel verilere göre, 4 Ocak 2025 itibarıyla döviz piyasalarındaki fiyatlamalar şu şekilde:

Dolar/TL: Alış 35,3569 TL | Satış 35,3918 TL

Euro/TL: Alış 36,4659 TL | Satış 36,5136 TL

Fed’in faiz indirimine dair sinyallerinin dolar kurunda gevşemeye yol açabileceği belirtiliyor. Ancak jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle kurların kısa vadede yüksek seyrini koruyabileceği tahmin ediliyor.