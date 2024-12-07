GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru (7 Aralık 2024)

7 Aralık 2024 Cumartesi günü itibarıyla döviz piyasası, hem dolar hem de Euro tarafında hareketliliğini sürdürüyor. Özellikle yatırımcılar ve dövizle işlem yapanlar, güncel kurları yakından takip ediyor. Piyasalardaki bu dinamiklerin yanı sıra, sahte dolar krizine yönelik önlemler de dikkat çekiyor.

Dolar ve Euro’da güncel fiyatlar 7 Aralık 2024

ABD seçimlerinin ardından bir süre gerileyen dolar, son haftalarda yeniden yükselişe geçti. Bugün itibarıyla doların alış ve satış fiyatları ile Euro’nun güncel değerleri şu şekilde:

* Dolar/TL: 27,30 (alış), 27,45 (satış)

* Euro/TL: 28,95 (alış), 29,10 (satış)

Döviz büroları ve bankalar, sahte dolar olaylarına karşı ekstra tedbirler alırken, döviz piyasasındaki gelişmeler vatandaşların yakın takibinde.

Sahte dolar krizi ve bankaların önlemleri

Son dönemde artan sahte dolar olayları, bankaları ve kamu kurumlarını harekete geçirdi. İstanbul Kapalıçarşı’da bazı döviz büroları, sahte olduğu iddia edilen 50 ve 100 dolarlık banknotlar nedeniyle dolar alımını durdurmuştu.

Bazı özel bankalar, 2009 yılından önce basılmış eski dolarları kabul etmezken, para sayma makineleri ve ATM’lerdeki yazılımlar güncelleniyor. Bu süreçte kamu bankaları ise tüketicileri mağdur etmemek adına daha esnek bir yaklaşım sergiliyor.

TCMB’nin sahtecilikle mücadelesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sahte banknotlarla etkin bir mücadele yürütüyor. TCMB’nin geliştirdiği Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), sahte para olaylarını tespit edip, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlıyor.

Sahte dolar krizine yönelik soruşturmalar ve alınan önlemlerin piyasaya yansımaları önümüzdeki günlerde daha net görülecek. Vatandaşlar, döviz kurları hakkında en güncel bilgileri öğrenmek için dikkatli bir şekilde piyasayı izlemeye devam ediyor.