Haftanın son işlem gününde New York borsasından negatif açılış

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle yatırımcılar temkinli tutum izlemeye devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,77 azalarak 41.629,01 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,78 azalışla 5.618,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kayıpla 17.519,89 puana indi.

Fed tahminlerinin bu yıl iki faiz indirimi yapılacağına dair beklentileri sürdürdüğüne işaret eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin enflasyondaki ilerlemeyi geciktirebileceğini söylediğine dikkat çekti.

Johnson & Johnson'dan 55 milyar dolarlık açıklama

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, 4 yıl içinde ABD'de 55 milyar doların üzerinde üretim, araştırma-geliştirme ve teknoloji yatırımı yapacağını duyururken, şirketin hisseleri açılışta hafif yükseldi.

Bir önceki çeyrekte satışlarının yüzde 9 azaldığını bildiren ve satışlarında mevcut çeyrekte çift haneli azalış öngören Nike'ın hisseleri, yüzde 8'den fazla değer kaybetti. FedEx hisseleri de kâr tahminlerini düşürmesi sonrasında yüzde 11'e yakın geriledi.