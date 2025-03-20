HSBC'den 2025 sonu için dolar tahmini! Risklere de işaret etti

Uluslararası yatırım bankası HSBC, Türkiye'deki son gelişmelerin ardından yeni bir rapor yayınlayarak beklentilerine yer verdi.

Raporda, yatırımcılar için en önemli sorunun son gelişmelerin politika yapıcıların Haziran 2023'ten bu yana uyguladıkları ekonomik istikrar programı için ne anlama gelebileceğinin olacağı belirtildi.

Raporda programın siyasi kısıtlamalarla karşı karşıya olmadığı ifade edilerek erken seçim veya Anayasa referandumunun ihtimalinden bahsedildi.

'Daha yüksek dolar kuru olabilir'

Çeşitli enflasyon ve reel TL değerlenme senaryolarına dayalı USD-TRY tahmin çerçevelerinin geçen yıl boyunca faydalı bir rehber ollduğunu belirten HSBC, şunları kaydetti "Ancak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, para biriminin görünümünün daha da belirsiz hale geldiğini düşünüyoruz. Özellikle, TL'nin iki ana destekleyici faktörü olduğuna inandığımız risklerin ortaya çıktığını görüyoruz ve bu da şu anda tahmin ettiğimizden daha yüksek bir USD-TRY'ye işaret edebilir."

'Enflasyon riski olabilir'

HSBC, Merkez Bankası'nın orta vadede döviz kuru politikasını sürdürse bile risklerin hala daha yüksek bir USD-TRY lehine olduğunu aktararak "Türkiye'nin, gelişen piyasa ülkeları arasında en yüksek döviz kuru geçişkenliğine sahip olduğunu not etmek önemlidir ve TRY'nin keskin bir şekilde değer kaybetmesi enflasyon risklerini artırabilir" dendi.

Enflasyonun artması veya dezenflasyonun yavaşlaması durumunda TL'nin nominal bazda daha fazla değer kaybedebileceğini aktaran HSBC, "Genel olarak, USD-TRY'nin yıl sonunu 41-43 aralığında bitireceğine dair tahminimiz yukarı yönlü risklere sahiptir. Aynı şekilde, yıl sonu tahminimiz olan 40, şimdi TRY zayıflığı göz önüne alındığında, daha önceki tahminlerden daha büyük bir reel TRY değer kazanımını ima etmektedir" değerlendirmesini yaptı.