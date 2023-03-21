Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (21 Mart 2023)

Dolar/TL'de 19 seviyesinin hemen üzerinde yatay seyir sürerken, Credit Suisse'in satın alınması ve merkez bankalarının adımlarına rağmen küresel piyasalarda bankacılık endişeleri takip ediliyor.

Yurtiçinde ise Hazine'nin iki ihalesi ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçim sürecine ilişkin gelişmeler piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor. Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçlarını gerçekleştirecek.

Dolar/TL, bu sabah saat 08.49'da 19.0200/19.0205 seviyesindeydi. TCMB "istikrarlı TL" için depremden sonraki beş haftada toplam brüt rezervlerinde 9.6 milyar dolar düşüş yaşadı. TL depremden bugüne 1.5 ayda dolar karşısında %1 değer kaybetti.

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak. TCMB geçen ay politika faizinde "ölçülü" olarak nitelediği 50 baz puan indirime gitmişti.

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı TCMB'nin bu ay politika faizini %8.50 seviyesinde sabit bırakacağını gösterdi. Ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.