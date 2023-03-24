Piyasalarda son durum: Dolar/TL kuru bugün ne kadar oldu? (24 Mart 2023)
Seçim ve siyaset gündemiyle ilgili gelişmelerin yakından izlendiği piyasalarda, dolar/TL kuru 19 liranın üzerinde seyrediyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,0500 liradan, euro 20,6360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,0480 liradan alınan dolar 19,0500 liradan satılıyor. 20,6340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,6360 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,0440 lira, euronun satış fiyatı ise 20,7290 lira olmuştu.
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