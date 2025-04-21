Trump'ın politikaları dolara kan kaybettiriyor

Başkan Trump'ın gümrük tarifesi politikaları ve Fed Başkanı'nı görevden alabileceğine dair söylemleri ülke ekonomisine duyulan güveni sarsıyor. Bu durum ülkede resesyon ve enflasyon endişelerini de beraberinde getirirken, ülkenin para birimi olan dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor.

Gelişmelerin etkisiyle şubat ayından bu yana değer kaybeden dolar endeksi bugün 97,9 ile Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksinin içinde en yüksek paya sahip olan euro da dolar karşısında yükselişini sürdürdü. Euro/dolar paritesi 1,1573 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Paritenin yıl başından bu yana yüzde 11,3 değer kazandığı görüldü.

Dolardaki gerileme altın fiyatlarının yukarı yönlü ivmesini destekledi. Altının ons fiyatı, tarife politikalarındaki belirsizlikler ve zayıflayan doların etkisiyle bugün 3 bin 397 dolarla rekor kırdı.

Stratejist Cüneyt Paksoy, yeni yıla girerken avro/dolar paritesinde böyle bir yükselişi kimsenin beklemediğini belirtti. Dolar endeksinin 98 seviyelerine gerilemesinin dolaylı olarak euro/dolar paritesini 1,15 bandına yükselttiğini ifade eden Paksoy, bunun çok kısa bir süre içinde gerçekleşmesinin dikkati çektiğini söyledi.

Paksoy, "Euro/dolar paritesinin yükselişindeki en büyük etken Trump'ın tarife süreciyle başlattığı daha sonra farklı başlıklarla desteklenen olağan dışı bir döneme geçişimizdir" dedi.

Donald Trump'ın, başlattığı tarife kriziyle bazı kazanımlar elde etmek istediğini kaydeden Paksoy, ancak işlerin ABD ekonomisinin lehine gerçekleşmediğini aktardı.

Paksoy, ABD içinde de Trump'a karşı bir cephe oluşmaya başladığını dile getirdi. Kurumlardan ve bireylerden Trump'ın politikalarının uzun vadede ABD'ye zarar vereceğine dair açıklamalar geldiğini belirten Paksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani birçok eyalette, ABD'de Trump karşıtı gösteriler yapıldığını global basından gözlemliyoruz. Dolayısıyla Trump ciddi bir başarı ile başkan olmasına rağmen kendi hane halkından, kendi vatandaşından beklediği desteği şu an henüz alabilmiş değil. Yani politikaların beklediği sonuçları henüz gerçekleşmedi. Oluşturduğu süreç her ne kadar 3 ay için ötelense de ciddi tepkilere sebep oldu. Japonya'dan yani dünyanın majör ülkelerinden çok ciddi tepkiler gördü. Bu da ABD için bir sıkıntı oluşturdu."