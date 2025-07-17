UBS, Euro/Dolar tahminini yükseltti: 2026'da 1,23 seviyesi bekleniyor

UBS Yatırım Bankası, euro/dolar (EUR/USD) paritesine ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, 2026 yılı haziran ayı için euro/dolar kurunun 1,23 seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı.

2025 sonu için de beklentilerini revize eden UBS, yıl sonunda paritenin 1,21 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Banka, daha önce bu dönemde euro/dolar paritesini 1,16 olarak öngörmüştü.

UBS, bu revizyonun temel nedenini, euronun küresel yatırımcılar nezdinde dolara karşı daha cazip ve güvenilir bir alternatif olarak konum kazanmasına bağlıyor. Raporda, “Euro, çeşitlendirme arayışındaki yatırımcılar için varsayılan alternatif para birimi haline geliyor” değerlendirmesi yer aldı.