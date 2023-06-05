Uzmanı anlattı: Dolarda son durum ne?

Dolar kuru bugün 21,22 lira seviyesine yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar/TL kuru beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Dolar/TL kurunda 23 -24 lira bandını bekliyoruz"

TGRT habere değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şunları söyledi:

"Bu yıl içerisinde dolar/TL kurunda 23 -24 lira bandını bekliyoruz. Bu öngörümüzde herhangi bir değişiklik yok. Döviz kurunda yeni ekonomi yönetiminin etkisi mutlaka olacak. 20,55 - 20,40 seviyeleri dolar/TL'nin gelebileceği seviyeler.

Ekonomi sadece dolar/TL kuruysa, evet döviz tarafında kısa vadede bir gerileme göreceğiz. Sonra yıl içerisinde öngördüğümüz rakamlara gelecek.

Zorlu bir süreçteyiz, yolumuz uzun. Sabah uyandığımda bir baktım dolar 21 lira olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir süreç işi. Bir takımı kursunlar, defteri açıp okusunlar, BBDK'ye bakalım... Bunlar bir anda olacak şeyler değil. 22-23 liradan koşa koşa dolar almaya gittiler. Baya üzgünler. Onları anlıyorum.

KKM kalkacak mı?

"20-21 bandı dolar/TL kuru mutlaka olacak. Sürpriz değil. Kur korumalı mevduat hesabı kalkacak mı?' sorusuna Memiş şu yanıtı verdi: "İş insanları, sermaye sahipleri artık sistemden korktu. Burada yanlış bir politika yapıldığını bariz bir şekilde bize gösteriyor.

Merkez Bankası'nın her gün bir karar alması kafa karışıklığına neden oldu. Faiz takıntısından bizim uzaklaşmamız gerekiyor. Türkiye'nin faiz artırımına ihtiyacı varsa bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Faiz hassasiyeti gibi cümleleri çöpe atmak gerek.

İnsanlar bedel ödüyor. Bence daha kurumsal kararlar almamız lazım. Özlemle beklenen bir mahalle dedikodusuyla yöneltilen ekonomi politikasından uzak durmak gerektiğini düşünüyoruz.

Biz gelişmekte olan ve dövize ihtiyacımız olan bir ülkeyiz. Bazen bazı şeyleri sineye çekmek lazım."