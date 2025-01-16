Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Deutsche Bank'tan dolar/TL tahmini

Türkiye ekonomisine ilişkin bazı öngörülerini revize eden Deutsche Bank, “enflasyonda kayda değer bir yavaşlama sağlamanın potansiyel olarak zor olduğuna” işaret etti.

Deutsche Bank analistleri, Türkiye’de potansiyel enflasyon katılığından endişe duyduklarını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükselttiler. Analistler, yıl sonu dolar/TL tahminleri ise 43 seviyesinde tuttular.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Yiğit Onay ve Christiyan Wietoska tarafından hazırlanan ve perşembe günü yayımlanan bir raporda “enflasyonda kayda değer bir yavaşlama sağlamanın potansiyel olarak zor olduğuna” işaret edildi.

Politika faizi nisan ayına kadar düşecek

Analistler Ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim bekliyor ve politika faizinin nisan ayına kadar yüzde 40’a düşeceğini öngörüyor.

Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30’dan yüzde 32,5’e revize edildi. 2026 sonu dolar/TL tahmini 49 olarak açıklandı.