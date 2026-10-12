Dolarda 18 ayın zirvesi

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Ortadoğu'daki çatışmaların enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler, doları desteklemeye devam ediyor. ABD dolarının altı önemli para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi, pazartesi günü yüzde 0,2 artışla 102,43 seviyesine yükseldi. Endeks, geçen hafta ulaştığı 18 aylık zirvenin hemen altında işlem gördü.

Dolarda 36 milyar dolarlık pozisyon

ABD piyasa düzenleyicisinin verilerine göre yatırımcıların doların yükselişine yönelik net pozisyonları, üç hafta önceki 8,4 milyar dolardan 7 Ekim haftasında yaklaşık 36 milyar dolara çıktı. Bu artışta euronun değer kaybı etkili oldu.

Doların yönünü enflasyon belirleyebilir

Piyasaların odağında çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verileri bulunuyor. Fed'in ekim ayındaki toplantısı öncesinde yayımlanacak veri, yeni bir faiz artırımına ihtiyaç duyulup duyulmayacağına ilişkin beklentileri şekillendirebilir.

Fed, geçen ay 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmıştı. Ancak piyasalar ekim toplantısında faizlerin sabit tutulmasını daha olası görüyor. CME FedWatch verilerine göre faizlerin değiştirilmemesi ihtimali yüzde 51'den yüzde 81'e yükseldi.

Fed yeniden faiz artıracak mı?

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, ekim ayında faiz artırımı için güçlü bir gerekçe gerektiğini belirtti. Weston'a göre enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde piyasalar, Fed'in aralık, ocak veya mart aylarında yeniden faiz artırıp artırmayacağına odaklanacak.

Petrol fiyatları baskıyı artırıyor

Ortadoğu'da tanker saldırılarının artması enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Brent petrol, yüzde 0,5 düşüşle varil başına 104 dolar civarında işlem görmesine rağmen savaş öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 45 üzerinde kalmayı sürdürdü. Yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu besleyebileceği endişesi, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliği artırıyor.

Euroda Fransa baskısı

Euro, Fransa'nın mali görünümüne ilişkin kaygıların etkisiyle yüzde 0,22 düşerek 1,1176 dolara geriledi. Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark 140 baz puan seviyesinde seyretti. Bu fark geçen hafta 160 baz puana yaklaşarak 2012'den bu yana en yüksek düzeyine çıkmıştı.