27 Aralık 2025 dolar en kadar? Dolarda 6 ayın en kötü haftası yaşandı! Dolar/TL ne kadar?

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler artarken dolarda hazirandan bu yana en kötü hafta yaşandı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi haftayı 97,70 seviyesinden kapattı. Böylece dolar endeksi haftalık bazda yüzde 0,8 düşüş kaydetti ve 6 ayın en kötü haftası kaydedildi.

Endeks yılbaşından bu yana ise yüzde 8 düşüş kaydederek 2017'den bu yana en keskin yıllık düşüşüne ilerliyor.

Yatırımcıların gözü ocak ayındaki verilere çevrildi

Bu hafta Noel tatili nedeniyle işlemler durgun seyrederken, yatırımcıların gözü ocak ayının ilk haftalarında ABD’den gelecek önemli ekonomik verilere çevirdi.

Özellikle aralık ayı istihdam raporu ile tüketici enflasyonu verileri Fed'in faiz kararı açısından yakından takip ediliyor.

Monex Inc.’te döviz işkemcisi olarak görev yapan Andrew Hazlett, “Bu hafta likidite oldukça düşüktü ve bu durum zaten görece zayıf bir konumda olan doları desteklemedi. Önümüzdeki dönemde odak noktamız, Fed’in bir sonraki faiz indirimi için yol gösterici olacak enflasyon verileri olacak” dedi.

Piyasa 2026'da 2 faiz indirimi bekliyor

Fed gelecek yıl için bir faiz indirimi daha öngördüğünü açıklasa da merkez bankası yetkilileri arasındaki görüş ayrılıkları yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Piyasalarda, Fed’in gelecek ay faizleri sabit tutma olasılığı yaklaşık yüzde 90 olarak fiyatlanıyor. Ancak yatırımcılar, yıl ortasına kadar 25 baz puanlık bir faiz indirimi ve bunu izleyen aylarda bir indirim daha yapılacağını fiyatlıyor.

Gelecek yılın başlıca temaları arasında ABD Başkanı Trump'ın yeni Fed başkanı ataması da bulunuyor. Trump, daha önceleri yaptığı açıklamalarda Fed'e atanacak yeni başkanın faiz indirimlerini destekleyen bir isim olacağını söylemişti.