Dolarda 6 lira üzerindeki seyir sürüyor

15 Mayıs 2019

Dolar/TL geniş bantta sert dalgalanmaya devam ederken İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı ardından piyasalarda siyaset gündemi, küresel piyasalar, veri akışı ve ABD ile ilişkiler takip ediliyor.

Reuters'ta bu hafta yer alan bir habere göre TCMB'nin 2018 kârının bütçeye erken aktarılmasının ardından bütçenin daha fazla bozulmaması için bankanın 40 milyar liralık ihtiyat akçesinin de merkezi yönetim bütçesine aktarılması planlanıyor.

Ekonomistler, iç tüketimdeki yavaşlama, ekonomideki daralmanın ve seçim nedeniyle gündeme gelen bazı uygulamaların etkisiyle bütçede öngörülenden kötü bir tablonun gündemde olduğunu, tek seferlik gelirlerle bütçenin desteklendiğini vurguluyorlar. Bu kapsamda bütçe gelirleri yakından izleniyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Gece saatlerinde dolar/TL'de düşüş eğiliminin devam etmesi bize kamu bankalarının döviz piyasasındaki işlemlerinin devam ettiği izlenimi yaratıyor" dedi. Bankacı bu sabah dolar/TL'de ABD ile ilişkilerin kötüleşebileceğine yönelik beklentilerin baskı yaptığını da belirtti.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek bütçe genişletici adımlar, yerel seçimlerin tekrarı kararı, son dönemde yavaşlasa da lokallerin döviz biriktirme eğilimi, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Reuters'da dün gece yayımlayan bir habere göre Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarının teslimatını engelleyecek bir yasa tasarısının taslağı dün ABD Temsilciler Meclisi komisyonu tarafından yayımlandı.

Merkez Bankası'nın 150 baz puanlık sıkılaştırmasının yanı sıra TL'yi desteklemek için kamu bankalarının geçen hafta 4.5 milyar dolara ulaşan döviz satışlarının da desteğiyle dolar/TL 6.24'ten 5.95'li seviyelere kadar gerilemiş ancak bu seviyelerde tutunamayarak yeniden 6.10 civarında çıkmıştı.

Bugün ise bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfır olarak belirlenirken, diğer işlemlerde BSMV yüzde 0.1'e yükseltildi.

Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, "Spot döviz piyasasında günlük işlem hacmi ortalaması Nisan'da 5.6 milyar dolar. Buradan devamla günlük ortalama çift taraflı 200'er milyon TL gibi bir vergi toplanacak. 20 iş günü dersek aylık 2 milyar TL gelirden bahsediyoruz. Bu adım hem gelir artırma hem de dövizden caydırma amaçlı görünüyor" dedi.

Bakanlar kurulu kararının ilk yayımlandığı 1998 yılında tüm kambiyo muamelelerinde BSMV yüzde 0.1 olarak belirlenmiş, 2008 yılında sıfıra indirilmişti.

Dün de dolar/TL 6 seviyesinin altını test etti ancak burada kalıcı olamadı. Kur dün gece en düşük 5.9890 seviyesini gördükten sonra bu sabah saat 09:35'de 6.0560 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte euro/TL ise 6.7895 seviyesindeydi.

Borçlanma maliyeti arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği iki ihale ile Mayıs ayı iç borçlanma programını tamamlarken iki yıllık gösterge tahvilde borçlanma maliyeti bir ay önce gerçekleştirilen bir önceki ihaleye göre 313 baz puan geçen yıl Mayıs ayına göre 870 baz puan artış gösterdi.

Hazine'nin dün yeniden ihracını gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri yüzde 25.31 oldu. Bir önceki ay aynı tahvilde Hazine'nin borçlanma maliyeti yüzde 22.18 olmuştu. Bir önceki yıl Mayıs ayına aynı vadede borçlanmanın maliyeti yüzde 15.96 idi. Benzer vadede 2017 Mayıs ayında yapılan borçlanmanın maliyeti ise yüzde 11.40 ile bugüne göre 1,391 baz puan oldu.

İlgili veriler Hazine'nin borçlanma maliyetinin sert yükseldiğini gösterirken aynı dönemde Hazine'nin borçlanmasındaki yabancı payı da hatırı sayılır oranda geriliyor.

Dün yeniden ihracı gerçekleştirilen iki yıllık gösterge tahvilde dün son işlem yüzde 25.43 oldu. 10 yıl vadeli gösterge tahvilde ise son işlem yüzde 19.48 seviyesindeydi.

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Kaynak: Reuters