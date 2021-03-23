Dolarda 7,80'in altında dalgalı seyir devam ediyor

Merkez Bankası'ndaki sürpriz başkan değişikliği kararının ardından sert hareketlerin yaşandığı piyasa bugün ekonomi yönetiminden gelecek olası yeni açıklamaları ve Hazine ihalelerini takip edecek. Piyasaların gözü bir yandan da kabine revizyona ilişkin gelişmelerde...

Haftanın başlangıcında 8,47'ye kadar yükseldikten sonra 8 liranın altında dengelenen dolar/TL, dün piyasalar kapandıktan sonra bir miktar daha geriledi. Akşam saatlerinde 7,80'in de altına gelen dolar/TL bugün 7,73 seviyelerine kadar indi. Kur 7,75 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL'de ise dünkü sert hareketlerde 9,15-10,08 gibi çok geniş bir aralıkta dalgalanmıştı. Kapanışı 9,25'ten yapan euro/TL, bugün en düşük 9,24 seviyelerini gördü. Euro/TL'de işlemler 9,31 seviyelerinde.

Borsa İstanbul'dan BİST-50 için açığa satış düzenlemesi

Borsa İstanbul, sert hareketlerin yaşandığı hisse senetleri piyasasında bugün için geçerli olacak yeni bir düzenlemeye gitti. BIST-50 endeksinde yer alan paylarda bugün, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak. Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.