Dolarda 8,36 seviyesi kritik

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TL’de yaşanan değer kazancı, ağustos ayının ilk işlem gününde devam ediyor. Dolar/TL bugün 8,36 seviyenin altını test etti. Euro/TL de yüzde 1 yakın düşüşle 9,93 seviyesine kadar çekildi.

Türk lirası, temmuz ayında, yüzde 3'e yakın primle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıktı. Kurda bugün de yüzde 1’e yakın düşüş etkili. Gün içerisinde en düşük 8,3525 seviyeleri test edildi.

TL neden güçleniyor?

TL'deki değer kazancında dolardaki küresel zayıf seyrin belirleyici olduğu, geçen haftaki TCMB'den kısa sürede faiz indirimi sinyali içermeyen mesajlarının da etkili olan bir diğer gelişme olduğu belirtiliyor. Analistlere göre; uzun bayram tatili nedeniyle artan TL nakit ihtiyacı, turizm gelirlerinde iyileşme beklentisinin, cari açık tarafında toparlanma eğilimini destekleyebileceği öngörüleri de aşağı yönlü harekette etkili oldu.

İçerde enflasyon, dışarda ABD istihdamı önemli

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, doların seyri açısından yarınki enflasyon verisinin ve cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerinin etkili olacağını söyledi. Erkan, "Gelişmekte olan ülke paraları bugün pozitif, TL ve Güney Afrika randına benzer oranda değer kazanıyor. Hafta başındaki güçlü risk iştahı bunda etken. Avrupa'daki güçlü ekonomik veriler, Fed'in tapering olasılıklarını dengeleyen "enflasyon geçici" retoriği ve istihdam çekinceleri gibi etmenler olumlu; genel piyasa havasını da yukarı çekiyor. Piyasalarda kasvet yaratan Çin'in regülasyon endişeleri ve delta varyantı gibi unsurlara ilişkin endişeler biraz dengelendi. TL de bu havadan yüksek faizli bir para birimi olarak istifade etmiş görünüyor.

Bu arada TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun Enflasyon Raporu'nda revize edilen tahminlerin üzerine; politika faizinin enflasyonun üzerinde kalacağını yinelemesi, erken gevşeme endişelerini hafifletti ve TL varlıklarını olumlu etkiledi. Piyasanın kur seviyelerini belirlemesi konusunda, içeride enflasyon dışarıda ise ABD'nin istihdam verileri ve Fed'in geçen haftaki açıklamalarının yansımaları belirleyici. TCMB'nin ve Fed'in enflasyona karşı pozisyonlanmaları ve politika uygulamaları, reel faiz rekabetinin gelişen ülkeler arasında ilerleyeceği bir ortamda kritik önemde olacak" ifadelerine yer verdi.

8,36 kırılırsa...

Analistler teknik olarak aşağıda 8,00, yukarıda 8,60 direncinin "kuvvetli" olduğu görüşünde. 8,36 seviyesinin kırılması halinde önce 8,27 ve arkasından 8,00 seviyelerine doğru düşüş gözlenebileceğini kaydeden analistler, yukarıda ise 8,60 seviyesinin üzerinde önce 8,80 ve arkasından 9,50'ye doğru alımların güçlenebileceğini belirtiyor.

Gazeteci Hakan Güldağ ve Ekonomist Ali Ağoğlu, geçen haftaki Şans Sohbetleri programında, dolardaki hareketi de ele almış, "TL'de baskı azaldı, 8,30'u görmemiz sürpriz olmaz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜFE’de yüzde 18,50 beklentisi hakim

Yurtiçi piyasa gözler yarın açıklanacak temmuz enflasyonuna çevrilmiş durumda. Piyasa anketleri TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 18’i aşacağını ortaya koyuyor. Koronavirüs salgınında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasıyla elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan artış, temmuz enflasyonunda kendini hissettirecek. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına temmuz itibariyle sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 12 ile 20,2 arasında zam yapıldı. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamalara göre sadece bu fiyat artışlarının enflasyonu yaklaşık 0,6 puan doğrudan yükseltici etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Aylık yüzde 1,6 artış bekleniyor

Reuters'ın anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,54, yıllık ise yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine göre ise ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı. AA anketinde ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.