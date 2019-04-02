Dolarda artışı tetikleyen gelişmeler

02 Nisan 2019

MUHAMMED KAFADAR

Dolar/TL geçen haftaki dalgalı seyrini seçim sonrasına taşırken piyasalarda; sonuçların etkileri, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen reform haritası ve Türkiye-ABD ilişkileri yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4,5 yıllık seçimsiz dönem vurgusu ve ekonomi odaklı konuşması iyimserliğe neden olurken, İstanbul sonuçlarına ilişkin tartışma dikkatlerin ekonomi üzerinde toplanmasını geciktiriyor.

Seçim gecesi Erdoğan, daha sağlam bir ekonomik mimari oluşturacaklarını söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, seçim öncesi, "8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız" demişti.

İş dünyasının reform takvimine odaklandığını belirten uzmanlar, planın kalıcı adımlar mı yoksa popülist önlemler mi içereceğinin önemli olduğunu ifade ettiler.

Gün içinde yukarı yönlü hareket eden kur akşam saatlerinde yükselişini hızlandırdı ve 5.68'e tırmandı. Kur üzerinde bugün başlıca baskı unsuru ise ABD'nin Türkiye'ye F-35 parça tedariğini durdurarak S-400 konusunda ilk somut yaptırımı uygulaması oldu.

Söz konusu parça ya da ekipmanların F-35'lerin "operasyonel kapasiteye ulaşması" için hayati olduğu belirtildi. Konunun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO zirvesi için bu hafta Washington'a yapacağı ziyarette ele alınması bekleniyor.

Türkiye için ABD kaynaklı bir başka zorlayıcı başlık da İran petrolüne verilen muafiyetin uzatılıp uzatılmayacağı. Muafiyetin süresi Mayıs ayında sona erecekken, ABD İran yaptırımlarını genişletmek için hazırlık içinde.

Bu arada Goldman Sachs, Merkez Bankası'ndan ilk faiz indiriminin 4'üncü çeyrekte geleceğini öngördü. Önceki beklenti Haziran ayına işaret ediyordu. Öte yandan büyüme beklentisi de eksi 2,5 oldu.

Küresel piyasaların izlediği başlıca gelişme ise kördüğüme dönen Brexit süreci. Son olarak dün İngiliz parlamentosu aralarında iptal ve yeni referandum seçeneklerinin de bulunduğu 4 farklı teklifi reddetti. Başbakan May'in planını 3 kez reddeden parlamento, geçtiğimiz haftalarda 8 başka teklifi de reddetmişti.

Bugün Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyelerine bir sunum yapan AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Doğrusunu söylemek gerekirse şu anki duruma bakarsak, anlaşma olmadan ayrılık ihtimali daha yüksek" diye konuştu.

Öte yandan geçen haftaki sert satışın ardından toparlanmaya çalışan Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi bugün 93-95 bin puan aralığında dalgalandıktan sonra kapanışta yüzde 0,60 düşüşle 93.533 puanda yer aldı.

Tahvil tarafı ise hafif toparlandı. 10 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0,51 düşüşle 17,40'a geriledi. İki yıllığın faizi de yüzde 0,38 geriledi ve kapanışta 21,00 seviyesini aldı.