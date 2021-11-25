Dolarda aşağı yönlü hareketler sınırlı kalıyor

Türk lirası son dönemde yaşanan sert kayıpları telafi etmeye çalışırken, toparlanma çabalarının sınırlı kaldığı görülüyor. Düşük işlem hacmi de kurda gün içinde oynaklığın artmasına neden oluyor. Dün satışların etksiyle 11,6 seviyelerine doğru gevşeyen dolar, bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı ve yeniden 12 liranın üzerine çıktı.

Yeni günün başlangıcında döviz kurlarında yüzde 2 yükselişler yaşandı. Saat 10:15 itibariyle Dolar 12,15 ve Euro 13,64 seviyelerinde.

Bankacılarla toplantı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve BDDK Başkanı Akben, son gelişmeleri değerlendirmek üzere öğleden sonra bankacılarla bir araya gelecek. Toplantıdan somut bir karar çıkması beklenmezken, genel durum değerlendirmesi yapılması bekleniyor.

BAE ile 10 anlaşma, 10 milyar dolarlık fon

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalandı. Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırıp ve tahsis ettiğini açıkladı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında dün merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Fitch: Gelişmeleri yakından izliyoruz

Fitch Kıdemli Bankacılık Direktörü Lindsey Liddell, Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede, dolar/TL kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiklerini, TL'deki değer kaybının bankaların kredi profilleriyle ilgili riskleri artırdığını belirtti. Kurumun yakın zamanda bir ara değerlendirme raporu yayımlayıp yayımlamayacağıyla ilgili soruya ise Kıdemli Direktör Erich Arispe, “Son günlerde kurda görülen oynaklık düşünüldüğünde bunun makroekonomik ve finansal istikrara olan etkilerini ve ilgili makamların tepkilerini yakından takip ediyoruz” dedi.

Öte yandan Deutsche Bank, para politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Türk lirasındaki zayıflamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini düşünüyor. Banka, analizinde piyasaların halihazırda TCMB'den gelecek 100 baz puanlık acil bir faiz artırımına göre pozisyonlanmaya başladığını bildirdi. Banka Türk lirasındaki değer kaybı ve fiyatlardaki kur geçişkenliğinin manşet enflasyona etkisinin önümüzdeki altı ayda 3 puan olacağını hesaplıyor.

Fed tutanaklarından ne mesaj çıktı?

Küresel piyasaların takip ettiği ve dün açıklanan Fed tutanaklarına göre; Fed üyeleri enflasyonun ne kadar uzun süre yüksek kalacağını ve ekonomiyi soğutmak için ne kadar yakın zamanda faizleri artırmalarının gerekeceğini tartıştı. Fed’in 2-3 Kasım tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre, çok sayıda katılımcı Komite’nin varlık alımlarının hızını ayarlamaya ve federal fonlama faizini şu anda öngörülenden daha erken artırmaya hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Bugün ABD’de tahvil ve hisse senedi piyasaları Şükran Günü nedeniyle işleme kapalı olacak.