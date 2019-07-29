Dolarda aşağı yönlü seyir devam ediyor
Piyasada bu hafta enflasyon raporu ve Fed'in faiz toplantısı önem arz ediyor. MB'nin faiz indirimi sonrası gevşeyen dolar/TL yeni haftaya düşüşünü sürdürerek başladı.
Dolar/TL, yeni haftaya aşağı yönlü seyrini sürdürerek başladı.
Geçen hafta en düşük 5.62'yi test ettikten sonra haftayı 5.65 civarında tamamlayan dolar/TL'de, bugün 5.60 seviyeleri görüldü.
Dolar/TL, saat 17:00 itibariyle yüzde 1 düşüşle 5.6145 seviyesinde yer aldı.
Analistler, kısa vadede 5.60 destek seviyesinin takip edileceğini, bu seviyenin altında kalınması durumunda 5.55 güçlü destek seviyesi gündeme gelebileceği görüşünde.
Geçtiğimiz hafta Merkez bankasının 425 baz puan faiz indirimi yapmasının ardından faiz indirimlerine kademeli olarak devam edileceği beklentisi hakim.
Analistler, bu hafta yurt dışında ABD ve Çin arasında başlayacak ticaret müzakereleri ile Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise TCMB Başkanı Murat Uysal'ın 31 Temmuz Çarşamba günü açıklayacağı temmuz ayı Enflasyon Raporu’nun gündemin odağında bulunduğunu söyledi.