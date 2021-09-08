Dolarda 'çekirdek' yükselişi

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Piyasaların odağında bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması vardı. Enflasyonun politika faizini aşmasının ardından Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de nasıl bir aksiyon alacağı merak edilirken; Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuşan Kavcıoğlu, 'çekirdek enflasyon' mesajı verdi. Değerlendirmeleri "manşet enflasyona karşı negatif reel getiri bir kriter olmayacak" şeklinde yorumlayan piyasalarda hareketlilik arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını azaltma kararını erteleme ihtimaliyle değer kaybeden ABD Doları'nın dün başlayan toparlanmasıyla birlikte yükselişe geçen dolar/TL, söz konusu açıklamaların ardından 8,48 seviyelerine kadar yükseldi. Benzer hareketlerle euro/TL de 20 Ağustos tarihinden bu yana ilk kez 10 liranın üzerine çıktı. İlk tepki sonrası dolar 8,46 ve euro 10 liranın altına indi.

Analistler değerlendirmelerinde, pozitif reel faiz vurgusunun kalkmasının yanı sıra çekirdek enflasyon ve beklenen enflasyona yönelik vurguların faiz indirimine alan açmasının TL'yi zayıflatıcı etki yarattığını ifade ediyor.

TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık TÜFE artışı yüzde 19,25 gerçekleşerek yüzde 19'luk politika faizini aşmıştı. Ağustos ayında çekirdek enflasyon ise yüzde 16,76 olarak kaydedilmişti.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun çekirdek göstergelerin önemine vurgu yaparak, para politikası odağında bir yaklaşım değişimi olabileceğini gösterdiğini söyledi. Erkan, öne çıkan vurguyu şöyle yorumladı: "Özellikle pandemi nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü koşullar, çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırıyor. Küresel olarak para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etki alanı dışında kalan alanlardan kaynaklanan geçici unsurların dışında kalan temel göstergeler esas alınmaktadır. Bu da aslında planlamada şu değişimin olabileceğini gösteriyor ve hangi enflasyon baz alınacak sorusunun cevabına temel oluşturuyor: Gösterge faiz oranını enflasyonun üzerinde tutmak için daha önce yapılan yönlendirmenin ardından para politikasında "çekirdek fiyatların" rolü daha da artacak. Dolayısıyla, piyasanın para politikası hamlesi öngörülerinde de "yüksek enflasyonun faiz indirimine yer bırakmadığı" olgusundan çok, çekirdek enflasyon daha etkili olabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla, manşet enflasyona karşı negatif reel getiri bir kriter olmayacak."

"8,48 ve 8,50 kısa vadeli direnç"



Ahlatcı Yatırım ise piyasa notunda şu değerlendirmeyi yaptı: "Kavcıoğlu'nun yaptığı konuşma içinde enflasyonun tüm dünya merkez bankaları tarafından geçici olduğunun düşünüldüğünü, rezervlerin MB öngörüleine uygun seyrettiğini, çekirdek enflasyonun öneminin arttığını ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğiliminde olacağından bahsetti. Bu açıklamalar ile birlikte kurdaki yükselişin Dolar Endeksi (DXY) ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile paralel kuru yukarı yönlü baskıladığını söyleyebiliriz. Gün içinde 8,48 ve 8,50TL seviyeleri kısa vadeli direnç, geri çekilmelerde 8,45 ve 8,43TL seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilebilir."