Dolarda dalgalı görünüm etkili

25 Mayıs 2018

Merkez Bankası'nın (TCMB) olağanüstü toplanarak aldığı 300 baz puanlık faiz artırım kararına rağmen yüksek seviyelerdeki hareketin sürdüğü dolar/TL, bugün reeskont kredilerine yönelik adımın ardından 4.69 seviyesine kadar geriledikten sonra dalgalanıyor.

TCMB, faiz artırım kararı sonrasında dün yılın ikinci çeyreğine ilişkin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimini, oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek şekilde güncelledi. Bugün ise 31 Temmuz'a kadar vadesi dolacak reeskont kredileri geri ödemelerinde TL ödeme imkanı getirerek, kuru sabitledi.

TCMB verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, ilgili düzenleme yaklaşık 3.5 milyar dolar tutarında reeskont ödemesine tekabül ediyor.

Piyasada oynaklık halen devam etse de, TCMB'nin attığı adımlar ve varlığını göstermesi yeni rekor seviyelere hareketin önüne geçmiş durumda.

Ancak PPK kararı öncesi 23 Mayıs'ta 4.9290 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL'de atılan adımlar değerlenmeye neden olsa da kurda halen 4.70 seviyesinin üzerindeki hareket sürüyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TCMB'nin geç de olsa çok güçlü bir adım attığını ve gerekirse ilave tepki vereceğini söyleyerek, "Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değil, hükümetimizin tam desteğine sahiptir" dedi.

Maliye politikasındaki endişeleri gidermek için yatırımcılarla diyaloğa gireceklerini ve önümüzdeki 1-2 hafta içinde bunun da güçlü yansımasının görüleceğini söyleyen Şimşek, "Türkiye piyasalarla inatlaşmayacak, piyasaların kaygılarını anlıyoruz, yatırımcıların endişelerini anlıyoruz. Bu kaygıları gidermeye yönelik adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurun gerilediği seviyeleri fırsat olarak gören bireysel yatırımcılar ile yüksek döviz borçları nedeniyle şirketlerden gelen yoğun dolar talebi ile oynaklığın ciddi şekilde arttığı kur dün yükselmişti. Talebin dünkü kadar yüksek olmasa da bugün de devam ettiği belirtiliyor. PPK kararı sonrası ilk tepki olarak 4.5433'e kadar gerileyen dolar/TL bugün bir ara 4.80 seviyesinin üzerini test etti.

Reeskont kredisi açıklaması sonrası 4.69 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL'de dalgalanma sürerken, kur saat 14:18'de 4.7370/4.7446 seviyesinde bulunuyor.

Reeskont kredilerinde kurun sabitlenmesinin yurtiçi döviz talebini azaltabileceğini söyleyen bir bankacı, "Oynaklık devam etse de kurdaki soluksuz artış durdu. TCMB faiz artışı sonrası atabileceği diğer adımları da atmaya devam ediyor ki bu gayet iyi. Ancak piyasa yine de bir faiz artırımı daha bekleyecektir. Bir aksiyon alınmazsa TL'de bir tur daha kötüleşme olabilir" dedi.

Reeskont kararının olumsuz taraflarına da dikkat çeken aynı bankacı, TL'deki değer kaybının temel nedenlerinin hala sürmesi nedeniyle kalıcı bir etki yaratmasını beklemediğini söyleyerek, kredilerin TL olarak ödenmesiyle bu kez TCMB rezervlerine bir katkısı yaratmayacağını hatta kullanım yapıldıkça döviz rezervlerinin düşeceğini söyleylei. Aynı bankacı, "Halen 30 milyar dolar civarında net rezervi bulunan TCMB'nin döviz piyasasına doğrudan müdahale yapması olasılığı artık iyice düştü diyebiliriz" dedi.

Bu sabah 5.1879/5.1932 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 5.1410/5.1474, 5.5950/5.5990 seviyesindeki euro/TL ise 5.5366/5.5481 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil tarafında ise gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.54, valörde son işlemde yüzde 14.77 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta yüzde 14.81 seviyesindeydi.

27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapayan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi önceki gün itibariyle üç haftada 268 baz puan yükselmişti. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.14, valörde son işlemde yüzde 17.26 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta yüzde 17.43 seviyesindeydi.

Kaynak: Reuters