Dolarda dalgalı görünüm etkili

28 Mart 2019

Dolar/TL'de bugün dalgalı görünüm etkili oldu. Dün 5.30'a kadar gerileyen kur bugün yeniden 5.60'ın üzerini gördü.

Merkez Bankası'nın art arda attığı adımlar ve TL maliyetindeki artışın etkisiyle dün 1 ayın en düşük seviyeni test eden dolar/TL ardından yönünü yukarı çevirdi. Gün içerisinde kur 5.6270'e kadar yükseldi.

Bu arada Londra swap piyasasında dün yüzde 1200'e kadar fırlayan TL faizi, piyasaya likidite sağlanmasıyla yüzde 25'e kadar indi.

5.60'tan dönen dolar/TL yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 5.54 seviyelerinde dengelendi.

Borsa artıya geçti

Diğer taraftan dün 6 bin puanın üzerinde sert düşüş gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün 93.164 puana kadar çıktı. Bir ara 91.820 puana inen BIST 100 ilk yarıyı yüzde 0.6 primle 92.408 puandan tamamladı.

Londra piyasasında çok sert artan TL maliyeti kuru aşağı yönlü baskı altında bırakmış, ancak TL ihtiyacını karşılamak isteyen yabancının hisse ve tahvilde satışa geçmesi bu varlıkların değerini düşürmüştü.

Swap faizi 1200'den 50'ye düştü

Borsadan swap daveti

TCMB'den ikinci swap hamlesi