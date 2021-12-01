Dolarda dalgalı seyir

Türk lirasında devam eden değer kayıplarının ardından Merkez Bankası'ndan bugün direkt müdahale geldi. Merkez Bankası, "döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini" açıkladı. TCMB ayrı bir açıklamayla Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını da paylaştı.

TCMB'nin piyasaya müdahalesinin şu ana kadar 500 milyon doların altında olduğu öne sürülüyor.

Merkez Bankasının dolar satış haberi öncesi 13,88 seviyelerinde yer alan dolar/TL, açıklama sonrası yüzde 10'a ulaşan düşüşle 12,40 seviyelerine kadar indi. Euro/TL ise 14,07 seviyelerini gördü.

Bu sırada AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair mesajları piyasalara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur ve fiyat artışı olumsuzluklarını dikkatle izliyoruz. Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarının sağlanması noktasında olduğunun farkındayız. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer" diye konuştu. Erdoğan, "Kurdaki ve fiyatlardaki yükselişin makul sınırları aşan kısımları yeni ekonomi politikamızın sonucu değil, o politikaları engelleme girişimlerinin neticesidir" dedi. Düşük faiz mesajını yineleyen Erdoğan, "Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söylüyor. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem biliyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, partsinin grup toplantısı sonrası gazetecilere Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar." dedi.

Dolar/TL'de sert geri çekilme kısa sürdü ve kur yeniden 13,20 seviyelerine çıktı.

Bu arada gecelik repo piyasasında faiz 100 baz puan artışla yüzde 16'ya yükseldi.

Saat 13:45 itibariyle; dolar/TL 13,15 ve Euro/TL 14,90 seviyesinde yer aldı.