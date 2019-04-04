Dolarda dalgalı seyir sürüyor, gündem yoğun

04 Nisan 2019

Yerel seçim sonrası dolar/TL geniş bantta dalgalı bir seyir izlerken, piyasalarda seçimlerin siyasete etkisi, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen reform haritası ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

Dün 5.62'den kapanan dolar/TL bugün saat 09:25'de 5.6540 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.3660'da yer aldı.

Seçimlerin ardından yatırımcılar, bir erken seçim öngörmüyor ancak önümüzdeki dönem uygulanacak ekonomi politikaları ve ekonomi yönetimine ilişkin olası değişiklikler yakından izleniyor. Reuters'da hafta başında yer alan bir analiz habere göre AK Parti kaynakları, yerel seçim sonuçlarının kabine ve parti genel merkezinde değişiklikleri gündeme getirebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim gecesi Ankara'daki konuşmasında önümüzdeki 4.5 yıl seçim olmayacağına vurgu yapmış ve yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimari oluşturacaklarını söylemişti. Erdoğan aynı konuşmada "Bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız" diyerek, reform ve kabine revizyonu beklentilerini artırırken erken seçim beklentilerini azaltmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın seçimlerin öncesinde yaptığı "8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız" ifadesinin ardından piyasalar yol haritasını beklemeye başladı. Piyasada açıklanacak yol haritasında makro politikalar, bankacılık ve finansın yanı sıra eğitim, yargı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmayacağı yakından takip ediliyor.

Dolarizasyon ve ABD ile ilişkiler

Bireylerin yaklaşık altı aydır aralıksız dövizde alım tarafında olması döviz mevduatları rekor seviyelere yükseltirken; bu durum, TL'nin değer kazancını sınırlayan ana nedenlerden biri olarak görülüyor. Bu hafta ilk kez lokallerin alım tarafında olmaması ise önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor ve bu trendin önümüzdeki dönem nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.

Öte yandan F-35 savaş uçaklarına ilişkin her haber akışı ABD-Türkiye ilişkilerinin daha kötüye gidebileceği endişesini tetiklemesiyle Türk Lirası üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına karşı çıkan ABD, F-35 savaş uçaklarında kullanılan ekipmanların Türkiye'ye tedariğini durdurarak, uçağın Türkiye'ye teslimatını durduracağına yönelik şu ana kadarki ilk somut adımını attı. Türkiye ise S-400'ün "sonlanmış bir anlaşma" olduğunu belirtirken sürecin iki ülke ilişkilerine etkisi izleniyor.

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Kaynak: Reuters