Dolarda düşüş eğilimi sürüyor

29 Temmuz 2019

Geçen hafta en düşük 5.62'yi test ettikten sonra haftayı 5.65 civarında tamamlayan dolar/TL'de, aşağı yönlü seyir devam ediyor. Kur bugün en düşük 5.6360 seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kurda aşağı yönlü eğilim sürüyor. Piyasada bu hafta enflasyon raporu ve Fed'in faiz toplantısı önem arz ediyor.

Analistler, bu hafta yurt dışında ABD ve Çin arasında başlayacak ticaret müzakereleri ile Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise TCMB Başkanı Murat Uysal'ın 31 Temmuz Çarşamba günü açıklayacağı temmuz ayı Enflasyon Raporu’nun gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Dolar/TL saat 10:40 itibariyle 5.6370 seviyesinde yer aldı.