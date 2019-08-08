Dolarda düşüş eğilimi sürüyor

08 Ağustos 2019

TL, dolar karşısında güçlü korumunu sürdürüyor. Ticaret savaşlarının verdiği endişeyle birlikte azalan risk iştahı gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde baskı yaratsa da TL varlıkları bu durumdan olumlu ayrışıyor. Özellikle ABD ile yumuşayan ilişkiler ile birlikte yaptırım ihtimallerinin azalmasının yanı sıra bu hafta içerisinde olumlu enflasyon rakamları ile TCMB’nin brüt rezervlerini artırmak adına gerçekleştirdiği hamleler TL varlıklarına pozitif yansıyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanırken, dolar/TL 5,50 olan ana destek seviyesinin altına yöneldi.

5,47 ile 4 ayın en düşük seviyesine inen dolar/TL, yeni güne de bu seviyelerde başladı.

Dolar/TL, saat 09:10 itibariyle 5.4780 seviyesinde yer aldı.

Analistlere göre 5,50 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında kurda 5,45 ilk hedef destek seviyesi. Analistler 5,40 seviyesini ise ikincil destek olarak gösteriyor.