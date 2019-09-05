Dolarda düşüş eğilimi sürüyor

05 Eylül 2019

Dolar/TL'de beklentilerin altındaki enflasyon verisinin ardından başlayan ve dün de devam eden düşüş eğilimi ve TL'nin pozitif ayrışma trendi devam ediyor.

Enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalara odaklı seyir izleyen dolar/TL'de ticaret savaşları baskısı gözleniyordu. Kur haftaya 5.85 civarında başlamıştı.

Dolar/TL dün 20 Ağustos'tan beri ilk kez 5.65'i test ettikten sonra bu sabah 5.6465'e kadar geriledi.

Kur saat 09:15 itibariyle 5.6650 seviyesinde yer aldı.

Bugün iç piyasada takip edilecek bir veri gündemi bulunmazken, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi izleniyor.

Bankacılar dolar/TL'deki düşüşte yıllık enflasyonun Ağustos'ta beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmesinin ardından faiz indirim sürecinde TCMB'nin elinin güçlendireceği görüşü ve küresel merkez bankalarının gevşeme yanlısı politikalarını sürdüreceği beklentisinin belirleyici olduğunu belirtiyorlar.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını 12 Eylül'de, Fed ise 18 Eylül'de açıklayacak.

Kaynak: Reuters