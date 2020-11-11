Dolarda düşüş hızlandı; 7,87'yi gördü
Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomide yeni dönem' mesajı sonrası yüzde 3 düşüşle 7,87 seviyelerine kadar çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Türk lirasındaki değer kazancını hızlandırdı. Dolar/TL, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yüzde 3 düşüşle 7,8750 seviyesine kadar indi. Euro/TL ise yüzde 3 geri çekilmeyle 9,27'ye geriledi
Güne sakin başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'dan gelen yabancı banka swap limitlerini esnetme hamlesiyle birlikte 8,10 seviyelerinin altına indi. 8,08 seviyelerinde yataya dönen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla 8 liranın altına indi. Yaşanan hızlı düşüşün etkisiyle gelen tepki hareketi kuru yeniden 7,95 düzeyine taşıdı. Saat 15:15'te dolar/TL 7,9503'den değerlendi. Euro/TL ise 9,3470 seviyelerinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlattıklarını söyledi. Serbest piyasadan ödün verilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, TCMB'nin yanında olduklarının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme odaklı yeni bir seferberlik başlatıyoruz
Türkiye'nin risk primi 5 ayın dibinde
BDDK, yabancı banka swap limitlerini esnetti