Dolarda düşüş sürüyor, piyasa iki başkanın mesajlarına kitlendi

31 Temmuz 2019

Hafta başından bu yana aşağı yönlü trend izleyen dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün TCMB 'Enflasyon Raporu' sunumu ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi dolar/TL, 5.5280 seviyesine kadar indi.

Kur, saat 09:30 itibariyle 5.5330 seviyesinde yer aldı.

Enflasyon tahmini aşağı yönlü güncellenecek

TCMB'nin yeni başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Rapor'nun tanıtım toplantısında ilk kez başkan olarak basının ve ekonomistlerin karşısına çıkacak. Başkan Uysal'ın para politikası konusunda piyasaya vereceği mesajlar önemli olacak.

Son PPK toplantısında yıl sonu enflasyon tahminlerinin de aşağı revize edilebileceği mesajı verilmişti.

TCMB'nin Nisan raporunda yılsonu enflasyon tahmini orta noktası %14.6 olmak üzere %12.1 ile %17.1 aralığında yer alıyordu. Enflasyon raporunda bugün %14.6'nın %14'e doğru aşağı revize edileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'den 25 baz puan indirim bekleniyor

Öte yandan Fed'in faiz kararı bugün saat 21.00'de açıklanacak. Analistler ağırlıklı olarak 25 baz upanlık bir indirim bekliyorlar. Toplantının ardından Başkan Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek. Fed Başkanın mesajları da doların seyri açısından önemli.