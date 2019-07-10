Dolarda Fed etkisi

10 Temmuz 2019

Gün içerisinde 5.75 seviyelerine çıkan dolar/TL, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi beklentilerini artıran açıklamalarıyla gün sonuna doğru geriledi. Kur 5.7030 seviyelerine kadar çekildi.

Fed Başkanı Jerome Powell ticaret belirsizlikleri ve zayıf küresel ekonominin ABD ekonomisi görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini ve Fed'in ABD'de ekonomik büyümeyi sürdürmek için "uygun şekilde" adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

Powell'ın Fed'in bu ay son 10 yıllık süreçte ilk kez faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendiren konuşmasının ardından dolar euro ve yen karşısında günün dip seviyelerini gördü.

Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentileri ortadan kalksa da zayıf enflasyon ve Çin ile ticaret savaşının işletmelere yansımasına ilişkin artan endişelerle hala 25 baz puanlık indirim bekleniyor.

Bir bankacı, "Cuma günü ABD'de açıklanan tarımdışı istihdam verisinin ardından Temmuz ayına ilişkin beklentiler bir miktar azalmıştı. Powell'ın son açıklamaları ise Temmuz'da indirimin masada olduğu sinyalini verdi ve TL dahil EM'lerde olumlu bir hava söz konusu. Ancak para politikasına yönelik soru işaretleri nedeniyle geri çekilmeler sınırlı olacak gibi görünüyor. PPK toplantısı yaklaştıkça gerginlik artacaktır" dedi.

Bu çerçevede yeni başkan Murat Uysal'ın önümüzdeki günlerde düzenlemesi beklenen toplantıda para politikasına yönelik vereceği mesajlar yakından izleniyor. 25 Temmuz'da sınırlı yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.

Atama sonrası faiz indirim beklentisi arttı

Reuters'ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Çetinkaya'nın görevden alınarak faizlerin düşürülmesine daha sıcak baktığı belirtilen Murat Uysal'ın TCMB başkanlığına getirilmesinin ardından bu ay faiz indirimlerine başlaması beklenen TCMB'den indirim beklentisi başkan değişimi öncesine göre 100 baz puan artarak 200 baz puana yükseldi.

TCMB'nin bu ay faiz indirimlerine başlamasını bekleyen katılımcıların sayısı da başkanın değişiminden önceki döneme göre arttı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizde verilen talimatlara uymayan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden almayı uygun gördüklerini belirterek, bundan sonraki süreçte faiz politikalarının nasıl şekillendiğinin de en kısa sürede görüleceğini söyledi. Faiz indirim konusunda "gerekeni" yapmaması nedeniyle Çetinkaya geçen hafta sonu görevden alınmıştı.