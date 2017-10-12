12 Ekim 2017

ABD ile yaşanan gerginliğin kısa sürede çözüleceği umudu, TL'nin dolar karşında toparlanmasını sağlarken, dün akşam açıklanan Fed tutanakları sonrası kurda geri çekilme devam ediyor. Dolar/TL yeni güne 3.63 seviyesinin altını test ederek başladı.

Fed tutanakları, birçok yetkilinin bu yıl yeni bir faiz artışının "gerekli olabileceğini" düşündüğünü ortaya koyarken, birkaçının para politikasında ek bir sıkılaştırmanın ilerleyen

aylardaki enflasyon verisine bağlı olacağı belirtildi.

Dolar, Fed tutanaklarının bazı yetkililerin düşük enflasyonun devam etmesi konusunda hala endişeli olduğunu göstermesinin ardından para birimleri sepeti karşısında iki haftanın dip

seviyesine geriledi.

İçerde ise kur ilk işlemlerde 3.6288 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL, saat 09:30 itibariyle 3.6295 seviyesinde yer aldı.

Analistler, kurda satışların devamı durumunda 3.60-3.62 bandından sonra 3.5750 desteğinin

takip edilebileceğini, olası yükselişlerde ise 3.6620 ve 3.70 dirençlerinin hedeflenebileceğini belirtiyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

13:00 Euro Bölgesi, Ağustos ayı sanayi üretimi

15:30 ABD, işsizlik maaş başvuruları

15:30 ABD, Eylül ÜFE

15:30 ABD, Eylül çekirdek ÜFE.

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