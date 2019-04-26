Dolarda gözler ABD büyümesinde

26 Nisan 2019

Dolar, güçlü ABD sermaye malları siparişlerinin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında iki yılın zirvesine yakın seyrederken, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD ilk çeyrek GSYH verisi iyimserliği artırabilir.

ABD sermaye malları siparişleri Mart'ta sekiz ayın en fazla artışını kaydetti. Bu veri, dünyanın en büyük ekonomisinde yavaşlama endişelerini yatıştıran ABD perakende satışları ve ihracattaki artışı gösteren rakamları izliyor.

Dolar endeksi Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra hafta başından şimdiye kadar yüzde 0.8 artışla 98.145'e yükseldi. Euro Bölgesi ekonomik verilerinin hayal kırıklığı yaratmaya devam etmesiyle euro ise haftalık yüzde 1 düşüşle 1.1133 dolara geriledi.

Reuters anketine katılan ekonomistler TSİ 15:30'da açıklanacak ABD büyümesinin birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2 artış kaydetmesini bekliyor.

Japonya tatile giriyor

Diğer taraftan Asya borsaları işlem hacminin düşük olduğu günde geriledi. Spekülatörlerin, Japon piyasalarının altı işlem günü boyunca kapalı olacağı tatil öncesinde açık pozisyonlarını kapatmalarıyla yen değer kazandı.

Yatırımcılar bu uzun tatilin piyasalarda Ocak başındaki gibi "ani çöküşe" neden olabileceği konusunda endişelendi.

Yendeki yükseliş ve Japonya'daki zayıf sanayi verisi Japonya'nın Nikkei endeksinin yüzde 0.7 gerilemesine neden oldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi de yüzde 0.2 geriledi.

Kaynak: Reuters