Dolarda hareketli bir gün bekleniyor

20 Eylül 2017

BORSA / FİNANS SERVİSİ

Son dönemde dolar/TL’de yaşanan dalgalanma, 3.48 - 3.50 aralığına taşındı. Olası Kuzey Irak referandumu nedeniyle artan jeopolitik gerilim stres olarak piyasaya yansırken, kurdaki son hareketliliğin asıl gerekçesi bugün sonuçlanacak olan Fed toplantısı… Haftaya dolar karşısında yüzde 1,5 düşüşle başlayan TL, gelişen ülke piyasaları içinde en çok değer kaybeden para birimi oldu. Uzmanlara göre, “kaybettiren para birimleri” listesinin başında TL’nin yer alması, bir süredir fiyatların sıkıştığı kurda yönün yukarı hızlı dönmesine neden oldu. Dolarda yükseliş, haftanın ikinci işlem gününde de sürdü. TL, dolar karşısında en son ağustos ayında gördüğü 3.50 bölgesine ulaştı. Sabah seansında 3.5068 seviyesi test edilirken, günün geri kalanında 3.50’nin altında ‘bekleme’ modunda geçildi. 3,40 desteğinde bir süre tutunan dolar/TL’de yeniden 3,50 seviyesi denemelerinin gündeme gelmesinin kurda yön değişimine neden olabileceği ifade ediliyor.

Dün 3.50 zirvesinden dönen dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde 3.4880 seviyesinde yer alıyor.

Özellikle bu seviye üzeri yapılacak olan kapanışların dolar alımların hız kazanmasına neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Ancak Fed toplantısı sonrasında dolardaki küresel seyrin ne yönlü olacağı, bu durumu belirsiz kılıyor.

Fed’in vereceği mesajlar bekleniyor

Küresel piyasalar, gözünü bugün TSİ 21:00’de açıklanacak faiz kararına çevirmiş durumda. Toplantıda bir faiz artırımı gelmesi beklenmezken, ekonomik projeksiyonlarda revizyona gidilecek. Ancak, belirsiz olan senaryo Fed’in aralık ayında faiz artırımı yapıp yapmayacağı ve bilanço operasyonu.

Bu nedenle TSİ, 21:30’da Fed Başkanı Yellen’ın gerçekleştireceği basın toplantısında yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Artık para politikasının normalleştirmeye yönelik bir adım atılması ve 4.2 trilyon dolarlık Hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler portföyünü daraltmaya başlama planlarını açıklanması bekleniyor. Piyasalar, bilanço küçültmeye ekim ayında başlanacağı görüşünde.

Şahin’ açıklamalar TL’yi daha da zayıflatır

Uzmanlar, 2017 yılı üç faiz öngörüsünün son faiz hamlesinin yapılacağı tarihe yönelik açıklamada bulunulmasının piyasada sert fiyat hareketleri yaratabileceğini söylüyor. TL’nin faizlerdeki değişime karşı en hassas para birimlerinden biri olduğu belirtilirken, bu nedenle akşam Fed’den gelebilecek ‘şahin’ açıklamaların TL’de hızlı değer kaybına neden olabileceği belirtiliyor.

Analistler, Fed öncesinde bugün hareketliliğin artacağını düşünüyor. Dolar/TL’de kısa vadeli destek olarak 3,48 seviyesi takip edilirken, yukarı yönlü denemelerde yine 3,50 seviyeleri aşmaya çalışılabilir. 3,50 seviyesinin aşılması durumunda yükseliş hareketinin 3,5150 seviyesine doğru devam edebileceği kaydediliyor. 3,5150 seviyesinin önemli bir direnç seviyesi olması nedeniyle, bu seviye civarından kısa vadeli kâr realizasyonları oluşabileceği görüşü hakim.

Tüm bunların yanında, reel olarak ucuz kalmaya devam eden TL, gelişen ülkelere göre faiz farkı cazibesini koruması nedeniyle dolar karşısında güçlü kalmaya devam ediyor. Uzmanlar, dolar/TL’de yükselişlerin satış fırsatı olmaya devam edeceğini düşünüyor.

TL, euro karşısında da güç kaybetti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, gelecek ay yapılacak para politikası toplantısında varlık alım programının sona ereceği net bir tarih belirlemek konusunda henüz uzlaşıya varamadı. Euro/dolar gün içerisinde 1.20 bölgesini test etse de bu bölgede fazla kalmadı. Yurt içinde ise TL, euro karşısında yüzde 1 kayıpla 4.1930 seviyelerine kadar çıkarken, tekrar 4.18 seviyelerine indi. Euro/ TL, önceki gün de yüzde 1.6 değer kaybetmişti.

Fed'den bu yıl bir faiz artırımı daha bekleniyor