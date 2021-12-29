Dolarda hareketlilik arttı

Türk Lirasını teşvik paketiyle birlikte 18,4 tarihi zirvesinden sert düşüş gösteren dolar, bugün 12 seviyesinin üzerine çıktı. Dün gün boyu 11,80'lerde seyreden dolar/TL, bu sabah sakin başlangıç sonrası 12 lira seviyesini aştı. Kur öğleden sonra yüzde 6'nın üzerinde yükselişle 12,60 seviyelerine geldi. Euro/TL de 14,25 seviyesini test etti.

Yeni dönemin ilk döviz ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son ekonomi modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerinin ilkini açtı. 1 ve 3 ay vadeli 100'er milyon dolarlık TL uzlaşmalı döviz ihalelerine toplam 189 milyon dolar teklif geldi.

1 ay vadeli ihalede teklif 74 milyon dolar, gerçekleşen tutar 74 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 12,74000, en düşük fiyat 12,74000, en yüksek fiyat 12,74000, tekliflerin ortalama fiyatı 12,74000 oldu.

3 ay vadeli ihalede teklif 115 milyon dolar, gerçekleşen tutar 100 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 13,21778, en düşük fiyat 13,17000, en yüksek fiyat 13,22050, tekliflerin ortalama fiyatı 13,21154 oldu.

Günlük kur ile altın fiyatı

Altın hesaplarının kur korumalı TL mevduata dönüşümünün esasları belirlendi. Merkez Bankası bu sabah dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL şeklinde duyurdu. Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.

'Şaşırtacak' tedbir paketi bekleniyor

Piyasalar ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklayacağını söylediği piyasaları "şaşırtacak" tedbir paketini de bekliyor. KDV alanında açıklanabilecek tedbirler yakından izleniyor.

TCMB bugün itibarıyla kur garantili TL mevduat mekanizmasına altın hesaplarını da dahil etti. TCMB dün dövizden TL'ye dönüşe ilişkin zorunlu karşılık aracılığıyla uyguladığı teşvikleri genişletmişti. Ancak TCMB dün 2020 sonunda sıfırlanan döviz komisyon oranlarını dövizden TL'ye dönüşün belli bir oranın altında kalanlar için belirgin artırmıştı.

TCMB rezervleri düşüşte

Piyasalar TL'de yaşanan süreçte TCMB rezervlerinden belirgin bir döviz satışı olduğunu öncü verilerden hesaplarken, kur atağını 20 Aralık'ta bitirdiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise kamu bankalarının dolar satışında devreye girmediğini söylüyor.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar büyük bölümü geçen haftanın ilk iki gününde olmak üzere TCMB'nin swap hariç net uluslararası rezervinin geçen hafta yaklaşık 7-8 milyar dolar, doğrudan müdahalelerin de başladığı ay başından itibaren ise yaklaşık 17-18 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

TCMB ay başından beri toplam beş doğrudan müdahalede bulunmuş ve rezerv düşüşleri geçen haftaya kadar açıklanan tutarlarla uyumlu seyretmişti. Ancak bu uyum müdahale açıklaması yapılmadığı geçen hafta itibarıyla ortadan kalktı.

TCMB verilerine göre bankanın net rezerleri önceki hafta 21 milyar dolardan 12 milyar dolara geriledi. Reuters'ın hesaplarına başvurduğu üç bankacı TCMB net rezervlerinin 12 milyar dolardan 10 milyar doların altına düşeceğini tahmin ettiler. Veri yarın saat 143:0'da açıklanacak.