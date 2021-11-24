Dolarda hareketlilik sürüyor

Türk Lirası, dün tarihinin en sert kayıplarından birini yaşarken, yükseliş eğilimine yeni güne başlarken devam etti. Kurda aşağı yönlü hareketler sınırlı kalıyor.

Sabah 13,18 seviyesini test eden ve ardından yatay görünüm sergileyen dolar, ilk yarının sonlarına doğru gelen satışlarla yüzde 3'ün üzerinde gevşeme kaydetti. Kur, 12,30 seviyelerine kadar indi. Aşağı yönlü hareketin ardından kur yeniden 12,60'ın üzerine çıktı.

Tarihi zirvesini 15,20'ye taşıdıktan sonra euro/TL de ise bugün en yüksek 14,80'i gördü. En düşük 13,86'ya kadar gerileyen euro, 14,15'in üzerinde.

Risk pirim bir yılın zirvesinde



Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS), 2021 Mart ayındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanlığı değişikliği sonrasındaki seviyesini de geride bırakarak 489 baz puan ile 1 yılın zirvesine tırmandı.

Gram altın zirveden döndü

Gram altın, salı günü küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 13 seviyesini aşmasıyla 770 TL’nin üzerini görerek rekor tazelemişti. Altının gram fiyatı bugün de 760 seviyesini test etti. Kurdaki geri çekilmeye paralel olarak gram altın 710 seviyelerine doğru çekildi.

Goldman Sachs'tan yüzde 20 beklentisi

TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından Türkiye'ye yönelik beklentiler de farklılaşmaya başladı. Geçen günlerde faiz artırım TCMB'den faiz artırım beklentisini ikinci çeyreğe çeken Goldman Sachs, bu kez artırım tutarında revizyona gitti. Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Societe Generale'dan 'hiperenflasyon' vurgusu

Öte yandan Societe Generale stratejistleri paylaştıkları bir raporda Türkiye için 'hiperenflasyon' vurgusu yaptı. Societe Generale, Türk lirasına olan güvenin azalmasıyla insanların bankalardan varlıklarını çekebileceğini, finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini savundu.

Merkez Bankası'ndan 'uyarı' geldi

Bu arada Merkez Bankası, dün akşam Türkiye piyasaları kapandıktan sonra döviz kurlarındaki aşırı oynaklığa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Merkez Bankası’nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığı belirtilirken şöyle denildi:

“Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile dün Ankara’da bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmamıştı.