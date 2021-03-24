Dolarda iki yönlü dalgalanma sürüyor

Dolar/TL'de iki yönlü dalgalanma devam ediyor. Ancak, dalga boyu ilk işlem gününe göre görece kısalmış durumda.

Gün içi en yüksek seviye olarak 8,0440'ı gören dolar/TL, ardından bir miktar geriledi ve 7,95'lere çekildi. Gün içerisinde 9,53'ü gören euro/TL de 9,42 seviyesinde.

Erdoğan'dan vatandaşa döviz çağrısı

Partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde ekonomi mesajları da veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor" dedi. Erdoğan, "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum" ifadesini kullandı.

