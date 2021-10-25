Dolarda kritik hafta yeni zirveyle başladı

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında yeni haftaya zayıflama eğiliminin devamıyla başladı. Dolar/TL 9,85'e ulaşırken, Euro/TL 11,47 seviyelerine kadar yükseldi.

Dolar/TL, tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 9,75 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 1,5 değer kazancıyla 11,38'den işlem görüyor. Dolar endeksi 93,6 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1,1630 ile yatay hareket ediyor.

Gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporunda olacak. Hafta içinde politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çeken Merkez Bankası'nın enflasyona ve para politikalarına dair vereceği mesajlar özellikle TL’nin seyri açısından önemli. Toplantı perşembe günü Ankara'da fiziki olarak yapılacak.

Ancak perşembe günkü toplantıdan önce, ajandaya 'riskli' olarak işaretlenen yeni bir gündem maddesi daha eklendi: 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatına ilişkin henüz resmi işlem başlatılmazken, Dışişleri Bakanlığı krizin çözülmesi için formül arıyor. Sürecin bugün yapılacak Kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor.