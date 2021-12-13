Dolarda müdahale sonrası son durum

Faiz kararlarının verileceği kritik haftaya Türk lirası devam eden değer kaybıyla başladı. Dolar/TL yüzde 4'nin üzerinde yükselişle 14,50 lirayı aştı. Günün ilk diliminde dolar/TL 14.60 seviyelerine kadar çıktı. Euro/TL 16.48 lirayı gördü. Gram altın ise 830 lirayı aşarak rekor kırdı.

Merkez Bankası önceki haftalarda dolar/TL 14 liraya yakınsayınca döviz satım müdahalelerine başlamıştı. TCMB bugün de 14,60 seviyelerine çıkan kur sonrası doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu. Kur müdahale sonrası sınırlı 14,10 seviyelerine kadar çekildi, ancak aşağı yönlü hareketler sınırlı kalıyor.

DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre; müdahaleden bu yana bireysel ve kurumsal 350-400 milyon dolarlık talep geldiği hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın bugünkü müdahalesinin ise 1 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Katar ile swap dedikodularına dair yanlışlar!

Bu arada sosyal medyadaki ‘swap’ söylentilerinin kurdaki bugünkü atakta rol oynadığı öne sürülse de, bu söylentiler bilgi kirliliğinin ötesine geçmiyor.

Sosyal medyada "Katar ile yapılan swap anlaşmasının uzatıldığı ve anlaşmada dolar kurunun 24 TL olarak belirlendiği" spekülasyonları yer aldı.

Öncelikle; swap işlemlerinde “kur sabitlemesi” diye bir durum söz konusu değil.

İkinci olarak, Katar ile yapılan anlaşma Türk Lirası ve Riyal cinsinden. Yani işlemin ABD Doları ile bir ilgisi de bulunmuyor.

Katar ile yapılan 15 milyar dolara eş değer ulusal para karşılığında, belli vadelerde Riyal ve TL olarak borç takası yapılıyor. Yani TL ve Riyal belli bir vade için el değiştiriyor. TCMB rezervlerine geçici bir süre yapılan swap tutarı kadar Riyal girerken, Katar rezervlerine de TL girişi yansıyor. Vade sonunda da bu işlemlerin tersi gerçekleşiyor. Bu swap işlemlerin maliyeti de Riyal ve TL'nin faiz farkı kadar oluyor.



Gözler Merkez Bankası'nda

TL’de sert değer kaybı sürerken bu hafta TCMB dahil 20 merkez bankasının yılın toplantısını gerçekleştirecek. TCMB’nin 100 baz puan indirim yapması bekleniyor.

Öte yandan BloombergHT’nin haberine göre UBS, bundan sonra Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirtti. UBS Analisti Tilmann Kolb, en son kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL’deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti.

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda piyasa koşullarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı 2022’nin ilk çeyreğinde 1000 baz puanlık faiz artırımı yapmaya zorlayacağını belirtti.

Aralık ayındaki toplantıda TCMB’nin 100 baz puanlık bir indirim yapmasını bekleyen Deutsche Bank, sonraki üç para politikası toplantısında ise agresif bir faiz indirimi beklemediklerini söyledi.

Acil bir faiz artırımı kararı alınmasının şu anki durumda zor olacağını belirten kurum, TCMB’nin dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 25 olacağını öngören Deutsche Bank ekonomistleri, 2022’nin ilk yarısında ise enflasyonun yüzde 30’a kadar tırmanacağını düşünüyor. Deutsche Bank, kur geçirgenliğinin etkisinin enflasyona yansıyacağını ve asgari ücretteki artışla beraber Mayıs 2022’de enflasyonun yüzde 35 civarına ulaşabileceğini de dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 10,1 büyümesini beklediklerini belirten banka, Türk lirasındaki oynaklığın tüketiciler ve iş çevresi için belirsizliği artıracağını, bunun da ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağını söyledi. Deutsche Bank 2022 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 büyümesini bekliyor.