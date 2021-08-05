Dolarda oynaklık arttı, analistler ne bekliyor?

Türk lirası, dolar ve euro karşısında güne yüzde 1 civarı kayıpla başladı.

Piyasaların gündeminde Fed'den gelen 'şahin' değerlendirme ve makroekonomik göstergeler var. Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalsa da hizmet tarafında açıklanan PMI'lar iyi geldi.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, dün katıldığı bir etkinlikte, Fed'in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti. Fed'in varlık alımlarını azaltma sürecine doğru ilerlediğini aktaran Clarida, bu konuda sürprize yer bırakmadan iletişimin sağlanacağını vurguladı.

Bu değerlendirme ve son makro göstergeler doları desteklerken, risk iştahını görece baskıladı.

Erdoğan'dan enflasyon ve faiz mesajı

Katıldığı ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ağustos ile birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok" ifadelerine yer verdi.

TL'de oynaklık arttı

Hafta ortasında 8,29 seviyesinden gelen alımlarla yükselişe geçen dolar/TL bu gelişmelerin ardından yeni güne yüzde 1 civarında primle başlarken, kur 8,57 seviyesine kadar çıktı. Dolar ardından 8,53 seviyelerine geriledi. Euro/TL 10,16 bölgesini test etti ve ardından 10,12'ye çekildi.

Yükseliş devam edecek mi?

Analistler, dolar/TL'deki yükseliş için küresel piyasalardaki destekleyici konjonktürün azalması ve enflasyondaki yükseliş ile Erdoğan'ın açıklamaları sonrası para politikası uygulamalarına ilişkin belirsizliğin etkili olduğu görüşünde.

Kurda kısa vadeli artan oynaklığa karşın yarınki ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,60 direncinin altında fiyatlamanın süreceği bekleniyor.

A1 Capital'in dolara ilişkin teknik değerlendirmesi şöyle: "Paritenin 8.35 desteği aşağısında kalıcılık sağlayamaması sonrası alımların kuvvetlendiğini ve bu sayede kısa vadeli alçalan trend direnci olarak takip ettiğimiz 8.5800 seviyesine ulaşıldığını gördük.

Şu an için fiyatlamaların 8.5300 seviyesinden geçtiğini takip etmekteyiz. Yükselişin devamı adına ilk olarak 21 günlük üssel ortalamanın geçtiği 8.5320 direncini izlesek de 8.5800 seviyesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu seviyenin aşılması ile alımların 8.6300 ve 8.7300 seviyelerine kadar sürme ihtimalinin belireceğini not edelim. Geri çekilmelerde 8.4880 desteği ilk takip ettiğimiz seviye konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi ile 8.3500 ve 8.2800 seviyeleri yeniden hedef konumuna yerleşebilir."