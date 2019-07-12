Dolarda 'S-400' hareketliliği

12 Temmuz 2019

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerle yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de S-400 teslimatının başlamasıyla yukarı yönlü hareketlilik yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

Teslimatı başlayan S-400'ler sonrası Türkiye-ABD ilişkileri ve bu konuda piyasaya yansıyacak mesajlar önemli olacak.

Sabah 5.6680 seviyesini test eden dolar/TL, S-400 haberi sonrası 5.71'e kadar yükseldi.

Kur, saat 11:10 itibariyle 5.7005 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL, 6.42'nin üzerinde işlem görüyor.

Bir bankacı, "S-400'lerin gelmeye başladığı açıklaması sonrası kurda yukarı tepki gördük. Ancak küresel iyimser bir hava var ayrıca ABD'nin olası yaptırımlarının hafif olabileceği ya da ötelenebileceği beklentisi devam ediyor. Dolayısıyla şimdilik sınırlı bir tepki görüyoruz" dedi.

Güne yükselişle başlayan borsa ise sınırlı düşüş sonrası 99 binin üzerindeki seyrini sürdürüyor.