Dolarda sert dalgalanma

Tarihi kayıpların yaşandığı Türk Lirası'nda bugün azalan hacimlere de bağlı olarak dalgalı görünüm devam ediyor. Dolar/TL, yüzde 9'un üzerinde düşüşle 11,6 seviyelerine indi. Aşağı yönlü hareketlerin kısa sürdüğü piyasada tekrar yukarı yönlü hareket yaşandı. Dolar/TL 12 seviyesinin üzerine çıktı. Gün içerisinde 14,8 - 13 bandında işlem gören Euro/TL ise 13,50'nin üzerinde.

Piyasada hareketliliğin arttığı saate Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan da Türkiye'ye geldi. Bugün gerçekleşen tarihi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın önemli yatırım anlaşmaları imzalaması bekleniyor.

BAE ile swap görüşmesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütüyor. Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak da Kavcıoğlu'nun bugün Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerini doğruladı. TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı. Swap anlaşmaları ise iki ülke arasında genel olarak lokal para cinsinden ticareti geliştirmek için kullanılıyor. Öte yandan bu anlaşmalar TCMB'nin brüt rezervlerini daha da yukarıya yaşıyor. TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile de 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor.

Credit Suisse: Dolar/TL yüklü faiz artışına kadar 14'ü görebilir

İsviçreli Credit Suisse, Merkez Bankası (TCMB) yüklü bir faiz artışı yapana kadar dolar/TL'nin 14 seviyesine çıkacağı öngörüsünü paylaştı. Credit Suisse ekonomistleri dolar/TL'nin istikrar kazanması için faizin son manşet enflasyonla aynı seviyeye gelmesi, başka deyişle 500 baz puan artması gerektiğine işaret etti. Credit Suisse, kurdaki istikrar için TCMB'nin 10 puanlık agresif bir faiz artışına ihtiyaç duyabileceğini de öngördü.

Goldman Sachs'tan yüzde 20 faiz beklentisi

Kısa süre önce TCMB'den faiz artırım beklentisini ikinci çeyreğe çeken Goldman Sachs, bu kez artırım tutarında revizyona gitti. Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Societe Generale'dan 'hiperenflasyon' vurgusu

Öte yandan Societe Generale stratejistleri paylaştıkları bir raporda Türkiye için 'hiperenflasyon' vurgusu yaptı. Societe Generale, Türk lirasına olan güvenin azalmasıyla insanların bankalardan varlıklarını çekebileceğini, finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini savundu.