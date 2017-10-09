Dolarda sert yükseliş
Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından, dolar 3.67 seviyesini gördü.
Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından dolar ani yükseliş gösterdi.
Hacimsiz işlemlerde dolar/TL 3,61'den 3,67 seviyesine tırmandı.
Dolar/TL, saat 00:15 itibariyle 3.6680 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 4.3060 düzeyinde.
ABD Büyükelçiliğinin akşam saatlerinde Türkiye'ye vizeleri askıya aldıklarını duyurmasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği benzer bir açıklama yaparak Türkiye'nin ABD vatandaşlarına uyguladığı vize ve e-vize uygulamalarının askıya alındığını duyurdu. Edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık ilkesi gereği bir açıklama yapmayacak.
Yurtiçi piyasalar, küresel piyasalardan geçen hafta negatif ayrışma göstermişti. Cuma günü, euro 4.2486 ile tarihi rekor kırarken, dolar 3.63'ü geçerek son 3 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.
Türkiye'den ABD'ye vize misillemesi