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Dolarda tansiyon düşmedi

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yükselişe geçen dolar/TL, akşam saatlerinde 3.83'ü de aştı. Kur, haftanın son gününde 3.82 seviyelerinden seyrini sürdürüyor.

Dolarda tansiyon düşmedi
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Merkez Bankasının faizleri değiştirmemesi kararının ardından kademeli olarak sürdürdüğü yükselişle dün akşam 3,8360 seviyesini gören dolar/TL, bu sabah 3,82 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Dolar/TL dün akşam saatlerinde 3.8360'a kadar yükseldikten sonra bu sabah bankalar arası piyasada 3.8225 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL de dün 4.1570 seviyesine yükseldikten sonra bu sabah 4.1392/4.1375, euro/TL ise 4.4806'ya kadar yükseldikten sonra bu sabah 4.4523/4.4530 seviyesinde bulunuyor.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada ise dolar 3,8120 avro 4,4390 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı da 3,8100 liradan alınan dolar 3,8120 liradan satılıyor. 4,4370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,4390 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,7720 lira, avronun satış fiyatı ise 4,4250 lira olmuştu.

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