Dolarda uzun pozisyonlar 28 ayın zirvesinde

ABD'de CFTC tarafından açıklanan verilere göre spekülasyon amaçlı yatırım yapan işlemcilerin dolarda yükseliş öngören pozisyonları geçen hafta 2019 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Verilere göre 5 Ekim haftasında spekülatörlerin dolarda net uzun pozisyonları 22,89 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki hafta 16,37 dolar olan veride üst üste 12 haftadır net uzun pozisyon görülmesi de dikkat çekti.

Öte yandan aynı dönemde Bitcoin'de ise net kısa pozisyonlar 1518 kontratla Temmuz ayından bu yana en güçlü seviyeye geldi. CFTC verilerine göre önceki hafta kısa pozisyon kontrat sayısı 883'tü.